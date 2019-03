Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Firmeneinbruch gescheitert

Firmeneinbruch gescheitert

Neuenrade - Einbrecher versuchten zwischen 8. und 11. März in eine Firma an der Hönnestraße einzubrechen. Hierfür machten sie sich am Rolltor zu schaffen. Es blieb beim Versuch. Es entstanden etwa 100 Euro Sachschaden. Die Tat wurde gestern Morgen angezeigt.

Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw