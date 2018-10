Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Frau bedroht Taxi-Fahrer ...

Frau bedroht Taxi-Fahrer mit Messer und spuckt Polizistin ins Gesicht

Iserlohn - Gestern Abend, gegen 22 Uhr, kam es an der Hagener Straße zu einer Bedrohung. Ein 24-jähriger Iserlohner Taxi-Fahrer hatte den Notruf gewählt. Er stand mit seinem Taxi an besagter Stelle, als sich eine 30-jährige Iserlohnerin näherte. Scheinbar grundlos stach sie mit einem Messer zwei Mal auf einen Reifen des Taxis ein. Der Fahrer bekam dies mit, verriegelte die Tür und startete den Motor. Die 30-Jährige versuchte vergeblich die Tür zu öffnen und bedrohte ihr Gegenüber mit dem Messer. Der Taxi-Fahrer fuhr davon und verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. Polizeibeamte konnten die Frau noch in der Nähe stellen, entwaffnen und in Gewahrsam nehmen. Neben dem Messer fanden die Beamten auch ein Pfefferspray. Die Frau beleidigte die Polizeibeamten und spuckte einer Polizistin ins Gesicht. Das Ordnungsamt und ein Arzt wurden verständigt. Die Tatverdächtige musste schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Reifen des Taxis wurden nicht beschädigt.

