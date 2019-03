Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Gefährliche ...

Gefährliche Körperverletzung am Kirchplatz

Menden - Heute (Freitag-) Abend gegen 18.15 Uhr wurde am Kirchplatz in Menden ein schwer verletzter Mann gefunden. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Der 27-jährige Mendener war offenbar kurz nach 18 Uhr mit einem Fahrrad unterwegs. Eine unbekannte Person soll ihn hinter dem Restaurant Salsa vom Fahrrad geschlagen haben. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich melden sollten unter Telefon 9099-0.

