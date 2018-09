Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Gefahr durch verrutschte ...

Gefahr durch verrutschte Ladung

Lüdenscheid - Am 20.09.2018, gegen 16:40 Uhr, wurde auf der Altenaer Straße ein spanischer Sattelzug mit Auflieger und rumänischen Fahrer kontrolliert. Der Lkw zog eine dichte Rauchwolke hinter sich her. Bei der Kontrolle konnte duch die Beamten des Verkehrsdienstes Nord festgestellt werden, dass durch eine unsachgemäße Ladungssicherung die 23.000 kg schwere Ladung verrutscht war und der Auflieger auf das Hinterrad der Zugmaschine drückte. Der Reifen war so heiß, dass dieser kurz vor einem Brand stand und der Reifen vor dem Platzen stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Nachsicherung der Ladung angeordnet. Der Fahrer leistete noch vor Ort eine Sicherheitsleistung. Gegen den Verlader einer Drahtfirma aus Altena, wurde ebenfalls Anzeige erstattet. Anlage: Foto

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -