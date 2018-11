Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Geldbörse gestohlen

Geldbörse gestohlen

Iserlohn - Einem Dachdecker wurde am Samstag an der Bismarckstraße die Geldbörse aus dem Auto gestohlen. Zwischen 8 und 16 Uhr lag das braune Portemonnaie im blauen Mercedes Sprinter, der an der Straße parkte.

