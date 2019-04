Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Gutmütigkeit ausgenutzt

Gutmütigkeit ausgenutzt

Halver - Am vergangenen Freitag, 29.03.2019, gegen 14:00 Uhr, wird eine 71 jährige Halveranerin auf dem Rewe Parkplatz an der Von-Vincke-Straße von einem Mann angesprochen, der vorgibt, taubstumm zu sein. Er sammelt Spendengelder. Die Halveranerin, die in ihrem Fahrzeug sitzt, glaubt an die Notbedürftigkeit und händigt dem Mann Bargeld auf und unterschreibt auf einer Spendenliste. Der Mann verabschiedet sich und die Halveranerin stellt kurze Zeit später fest, dass der Spendensammler ihr bei der Unterschrift auf dem vorgehaltenen Klemmbrett das Portemonnaie leer geräumt hat. Täterbeschreibung: Männlich, 170 cm - 175 cm groß, schlank, dunkle Haare, helle Haut. Sachdienliche Hinweise zu dem Spendensammler nimmt die Polizei in Halver entgegen.

