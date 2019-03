Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Kickroller gestohlen

Kickroller gestohlen

Plettenberg - Einer 16-jährigen Plettenbergerin wurde am Dienstag am Spielplatz am Steinacker in Himmelmert der Kickroller gestohlen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr hatten sie und mehrere Freunde ihre Kickroller und Fahrräder am Eingang des Spielplatzes abgelegt oder gestellt. Als sie zurückkamen, war einer der Roller verschwunden. Die Polizei in Plettenberg bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

