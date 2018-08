Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Kleikraftrad weg

Kleikraftrad weg

Lüdenscheid - Diebstahl einer Kreidler

In der Nacht vom Sonntag zum Montag (26.08.-27-08.) wurde das weiße Kleinkraftrad "Kreidler SG" mit dem Kennzeichen 603 WIU vor der Garage Am Lehmberg entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Kreidlerdieben und/oder dem Verbleib des Krades nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

