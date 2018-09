Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Kleinbrand, Schlägerei, ...

Kleinbrand, Schlägerei, Diebstahl und Betrug

Lüdenscheid - Freitag, 22.43 Uhr, brannte auf dem Schulhof der Richard-Schirrmann-Realschule ein Abfalleimer. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Ein 19-jähriger Lüdenscheider wurde Sonntag, um 1.10 Uhr, von mehreren Männern vor einer Kneipe an der Werdohler Straße geschlagen. Er musste von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten. Es soll sich um 4-5 Personen gehandelt haben. Mindestens ein Täter soll einen Adidas-Trainingsanzug getragen haben. Ein weiterer Jeans. Eine Fahndung nach den Männern verlief bisher ergebnislos.

Ein Zeuge beobachtete Freitag, gegen 14 Uhr, wie ein bislang unbekanntes Pärchen an der Bahnhofsallee ein Päckchen aus einem Briefkastenschlitz entnahm. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten sie. Trotz Fahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten blieben die beiden verschwunden. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Täter: Männlich, schlank, ca. 30 Jahre, ca. 1,80 m groß, längere braune Haare, unrasiert, helle Jacke sowie eine helle Jeans, blaue Kunststofftasche.

Begleiterin: Weiblich, ca. 1,60 m - 1,65 m groß, dunkle Haare, komplett schwarz gekleidet.

Zum Inhalt des Päckchens ist nichts bekannt.

Der Fahrer eines Quads parkte sein Gefährt am Samstag, um 14 Uhr, auf dem Kirchheim-Parkplatz. Er zog ein Ticket, legte es an die Lenkstange und ging in die Stadt. Als er zurückkehrte war das Ticket verschwunden. Dieses fand er hinter der Scheibe eines Mercedes wieder. Da dem Quad-Fahrer schon öfter Tickets gestohlen wurden, hat er sich es zu Eigen gemacht, diese zu fotografieren. Abgleich von Foto und Ticket brachten die Gewissheit, dass es sich um das Ticket handelte. Der Halter des PKW konnte bisher nicht zum Vorwurf befragt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Betrug.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

