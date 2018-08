Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Kuriose Unfallflucht

Kuriose Unfallflucht

Iserlohn - Wer kann Angaben zur Unfallflucht machen?

Tatzeit/ort:26.08.2018/15:45 Uhr, Bonstedtstraße Am gestrigen Sonntag beobachtete ein Zeuge an einem Kiosk in der Pütterstraße ein blaues Fahrzeug, welches mit geöffneter hinterer Tür in die Bonstedtstraße einbog. Kurze Zeit später vernahm er einen einen lauten Knall und lief in die Bonstedtstraße. Hier sah er eine erhebliche Beule in einem dort abgestellten grauen Opel Corsa. Der blaue Pkw hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei in Iserlohn (Tel. .9199-0 oder 9199-7106) fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Unfallflüchtigen blauen Pkw geben?

