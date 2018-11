Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Ladendiebstahl und ...

Ladendiebstahl und Einbruch in Grundschule/Jugendtreff

Lüdenscheid - Unbekannte Täter entwendeten aus einem Verkaufsraum an der Kalver Straße zwischen dem 02.11.2018, 12.00 Uhr und dem 03.11.2018, 10.00 Uhr, eine hochwertige und mittels Klemmsicherung gesicherte Bettdecke und entfernten sich unbemerkt.

Ein bislang unbekannter Täter drang im Zeitraum vom 02.11.18 (14.00 Uhr) bis zum 04.11.18 (07.30 Uhr) in ein Schulgebäude einer Grundschule und den angrenzenden Jugendtreff an der Fuelbecker Straße ein. Hier versuchte der Täter eine Innentür aufzuhebeln, dies misslang jedoch. Aus dem Trakt des Jugendtreffs entwendete er einen Feuerlöscher. Anschließend begab sich der Täter über die Turnhalle in den Schulbereich. Hier durchsuchte er in der Lehrerumkleide die Schubladen zweier Schränke, machte jedoch kein Diebesgut. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter und/oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Fuelbecker Straße nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

