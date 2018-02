Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / LED Lampen geklaut

LED Lampen geklaut

Iserlohn - Diebe brauchen augenscheinlich Licht

Am gestrigen Abend, 31.01.2018, in der Zeit von 19:50 Uhr - 20:05 Uhr, demontierten unbekannte Täter die Außenleuchten von einer Garage am Siebrechtsweg. Hierbei durchtrennten sie die Stromkabel der LED Lampen.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben vom Siebrechtsweg nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

