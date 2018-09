Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Leergut über längeren ...

Leergut über längeren Zeitraum aus Getränkemarkt entwendet

Menden - Im zurückliegenden Zeitraum vom 30.07.2018 bis zum 04.09.2018 kam es in einem Getränkemarkt in Menden am Holzener Weg zum Diebstahl von ca. 6000 Leergutflaschen durch bisher unbekannte Täter. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer kann in diesem Zeitraum insbesondere zu den Nachtstunden Angaben zu verdächtigen Personen und/oder verdächtigen Fahrzeugen machen ?

