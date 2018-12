Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Massiver Widerstand endet ...

Massiver Widerstand endet im Gewahrsam

Plettenberg - Freitagnachmittag, etwa 16 Uhr, wurden Polizeibeamte zur Eschensiedlung gerufen. Dort kam es zu einem Streit in einer Wohnung. Einer der Beteiligten, ein 20-jähriger Plettenberger, wurde gegenüber den Polizisten handgreiflich. Er musste gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Die 22-jährige Freundin des Mannes bekam dies mit und versuchte ihn zu befreien. Sie rannte hinter einem der Beamten her und spuckte ihm im Treppenhaus auf den Kopf. Anschließend zog sie die Socken aus und bewarf die Polizisten damit. Letztlich musste auch sie in Gewahrsam genommen werden. Massive Beleidigungen folgten. In den Streifenwagen spuckten, schlugen und traten beide Delinquenten um sich. Einer der Beamten wurde in den Unterarm gebissen und dabei leicht verletzt. Beide mussten schließlich bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam verbleiben. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung. Beide Streifenwagen mussten wegen der Verschmutzung einer besonderen Reinigung zugeführt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw