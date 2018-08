Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Mazda Ziel von Pkw ...

Mazda Ziel von Pkw Aufbrechern

Lüdenscheid - Pkw geknackt In der Nacht vom 29.08. zum 30.08.2018 brachen bislang unbekannte Täter Am Ramsberg einen braunen Mazda 5 XC auf und stahlen ein aufgefundenes Portemonnaie. In der gleichen Nach scheiterten die Täter an einem weiteren Mazda CX 5, ebenfalls Am Ramsberg.

In beiden Fällen entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

