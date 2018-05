Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Mutmaßliche ...

Mutmaßliche Altkleiderdiebe gestellt

Iserlohn - Zeugen beobachteten gestern, gegen 22.10 Uhr, wie drei Männer diverse Bekleidungsstücke dem Altkleidercontainer in der Gertrudisstraße entnahmen. Polizeibeamte konnten die drei Tatverdächtigen antreffen, als sie gerade ihren PKW mit der Beute beluden. Die drei ungarischstämmigen Männer (22, 23 und 24 Jahre) wurden überprüft. Da der 24-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Die beiden Mitstreiter sind in Dortmund wohnhaft und wurden vor Ort entlassen. Die Beute der Tatverdächtigen wurde zurückgelegt. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an.

Ein 34-jähriger Iserlohner spazierte am Montag, gegen 0 Uhr, um den Seilersee. Dort setzte er sich auf eine Parkbank und verzehrte mitgebrachtes Essen. Kurz darauf gesellten sich zwei unbekannte Männer zu ihm. Nach einem kurzen Gespräch gingen beide davon. Wenige Momente später stellte der 34-Jährige den Verlust seines Smartphones fest. Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden wie folgt beschrieben: Beide waren ungefähr zwischen 25-35 Jahre alt und sprachen gebrochen Deutsch. Der erste Mann trug eine beige Jeans und einen Pullover. Er hatte einen Bartansatz, war aber rasiert. Der zweite trug eine "normale Jeans" und ein schwarzes Basecap.

In Dröschede ereigneten sich kürzlich zwei Diebstähle von Terrassen. "Op Lückenkamp" verschwanden am Mittwoch, zwischen 0 und 7 Uhr, neuwertige Terrassenmöbel, ein silbernes "Pegasus" Herrenrad sowie eine Tellerschaukel. An der Anne-Frank-Straße wurde zwischen Montagabend und Dienstagabend ein Gasgrill entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen.

