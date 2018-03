Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Mutmaßlicher Brandstifter ...

Mutmaßlicher Brandstifter ermittelt und Einbruch angezeigt

Lüdenscheid - Ein Brandalarm in einem Wohn-/Geschäftshaus am Sternplatz beschäftigte am Mittwochmorgen Polizei und Feuerwehr. Wie sich schnell herausstellte, ereignete sich ein Brand in einem Treppenhaus. Dort hatten zunächst unbekannte Personen an einer Lampe gezündelt. Noch während des Einsatzes meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an die beiden Tatverdächtigen bei ihrer Tat beobachtet zu haben. Nachdem er sie angesprochen hatte, flüchteten beide. Es gelang dem Zeugen jedoch einen der Jugendlichen zu fassen. Den 16-jährigen Lüdenscheider erwartet nun ein Strafverfahren wegen Brandstiftung. Er wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Der zweite Tatverdächtige ist noch flüchtig. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Am Wefelshohl waren in der Nacht auf Donnerstag Einbrecher aktiv. Der oder die Täter hebelten eine Zugangstür zur Theodor-Heuss-Realschule auf. Auf diesem Wege gelangten sie in das Gebäude. Ob sie Beute machten ist bislang nicht geklärt. Es entstanden etwa 200 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

