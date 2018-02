Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Mutmaßlicher Dieb ...

Mutmaßlicher Dieb gestellt; Einbrecher stehlen Kupfer

Menden - In einer Gaststätte an der Halinger Dorfstraße kam es am Sonntag, 0 Uhr, zu einem versuchten Diebstahl. Zeugen beobachteten einen 22-jährigen Fröndenberger bei dem Versuch, eine "Laser-Lampe" aus der Gaststätte zu schaffen. Sie nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn nach wenigen Metern. Der 22-Jährige setzte sich durch Schubsen und Schläge zur Wehr. Gemeinsam gelang es den Zeugen den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beute erhielt der Gastwirt zurück. Ein Zeuge wurde leicht an der Hand verletzt. Den Fröndenberger erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung.

Zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag, 4.35 Uhr, hebelten Unbekannte die Tür einer Firma am Hofeskamp auf. Aus dem Lagerraum entwendeten sie größere Mengen Kupfermetall, diverse Arbeitsgeräte sowie Bargeld. Die Täter richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw