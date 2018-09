Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Mutmaßlicher Ladendieb ...

Mutmaßlicher Ladendieb greift seine Entdecker an / Jugendlichen brechen Container auf

Iserlohn - In einem Supermarkt kam es gestern zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 19-jähriger Mann aus Iserlohn versuchte in dem Geschäft an der Hagener Straße eine Flasche Schnaps zu entwenden. Hierbei beobachteten ihn zwei Angestellte und sprachen ihn an. Unvermittelt begann der 19-Jährige auf seine Entdecker einzuschlagen und verletzte eine Frau aus Iserlohn (37) dabei leicht. Er konnte überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Mann wurde festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Am Waldstadion Schwerter Straße bemerkte ein Zeuge gestern Morgen verdächtige Jugendliche. Als er sie ansprach, warf einer eine Flasche Wasser weg und alle flüchteten. Kurz drauf stellte der Zeuge fest, dass ein Container des Sportplatzes aufgebrochen war. Hieraus stammte auch die Flasche. Am Container entstand leichter Sachschaden. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte die Gruppe stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die 12-14 Jahre Jugendlichen aus Iserlohn erwartet ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

