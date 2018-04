Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Neuer Streifenwagen im ...

Neuer Streifenwagen im Einsatz

Märkischer Kreis - Seit Kurzem ist auf Lüdenscheids Straßen neben den gewohnten BMW-Funkstreifenwagen ein neues Modell im Einsatz. Die genaue Bezeichnung des Fahrzeugs lautet "Mercedes Vito Tourer 116 CDI". Der Vito ist ein permanentes Allrad-Fahrzeug mit 120 KW und soll die bislang genutzten VW Bullis mit der Zeit ersetzen. In diesem Jahr sollen noch weitere Fahrzeuge folgen, so dass "der Neue" dann auch in anderen Städten des Kreises künftig zum Einsatz kommen wird.

