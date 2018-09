Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Pkw Aufbrecher flieht mit ...

Pkw Aufbrecher flieht mit Fahrrad

Neuenrade - Balver Straße/Garbecker Straße Zeugen verhindern Pkw Aufbruch

Am Samstag, 15.09.2018, gegen 13:25 Uhr, versuchte ein unbekannter Pkw Aufbrecher einen am Wirtschaftsweg stehenden Pkw Scoda Oktavia aufzubrechen. Mit einem Stein beschädigt er die seitenscheibe und erkennt dann die Zeugen. Der Täter lässt von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Industriegebiet Küntrop. Täterbeschreibung: Männlich, schwarze ¾ lange Hose, Mountainbike. Sachdienliche Hinweise zu dem Pkw Aufbrecher im Bereich Schlipkesdönen nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

