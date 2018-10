Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Polizisten erwischen ...

Polizisten erwischen Handydieb

Iserlohn - Handy sichergestellt Am 15.10.2018, gegen 16:03 Uhr, befand sich ein 58 jähriger Schwerter als Fahrgast im Linienbus der MVG und bediente sein Handy. An der Haltestelle "Unnaer Platz" stieg ein Unbekannter ein, kam auf den Schwerter zu, nahm ihm das Handy weg stieg aus und rannte in Richtung Innenstadt. Auf Grund der genauen Personenbeschreibung fahndete die hinzugezogene Polizei auch im Bereich der Innenstadt. Hier erblickten die Polizisten im Bereich des Fritz-Kühn-Platzes eine Person, auf den die Täterbeschreibung des Handydiebes zutraf. Nach erfolgter Belehrung und Dursuchung des 32 jährigen Iserlohners fanden die Polizisten das gestohlene Handy. Auf Vorhalt gab der Mann an, er habe dies in einem Linienbus gefunden und wolle es zum Fundbüro bringen. Weiter ließ er sich nicht zum Sachverhalt ein. Die Polizisten zweifelten an der Glaubwürdigkeit der Aussage und stellen das Handy sicher. Den Iserlohner Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Handydiebstahls.

