Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Radfahrerin bei ...

Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt

Menden - Eine 16-jährige Mendenerin befuhr mit ihrem Fahrrad am 22.10.2018, gegen 18.00 Uhr, die Fröndenberger Straße auf dem Seitenstreifen entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Menden. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Pkw die Fröndenberger Straße in Fahrtrichtung Fröndenberg. Beim Passieren der Radfahrerin touchierte der PKW mit seinem Außenspiegel den Lenker der Radfahrerin, welche dadurch zu Fall kam und sich dabei eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen und Blutergüsse zuzog. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) in Verbindung zu setzen.

