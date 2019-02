Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Radlader-Brand: Belohnung ...

Radlader-Brand: Belohnung für Hinweise

Werdohl - Im Fall des am Dienstag in Werdohl in Brand gesetzten Radladers wurde heute eine Belohnung ausgesetzt: Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, stehen 2000 Euro zur Verfügung. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl unter Telefon 02392/9399-0.

