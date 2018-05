Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Räuberischer Diebstahl ...

Räuberischer Diebstahl auf Supermarkt: Zwei Angestellte verletzt

Letmathe - Ein 15-jähriger Iserlohner betrat gestern, gegen 21.20 Uhr, einen Supermarkt an der Hagener Straße. Angestellte beobachteten den Jungen, wie er eine Taschenlampe sowie eine Flasche Schnaps in seine Tasche steckte und versuchte damit aus dem Geschäft zu verschwinden. Die Angestellten sprachen ihn an. Daraufhin versuchte der 15-Jährige zu flüchten. Gemeinsam hielt man den Jungen fest. Dieser trat und schlug währenddessen um sich und traf einen der beiden Angestellten mit einem Faustschlag im Gesicht. Beide wurden leicht verletzt. Polizeibeamte durchsuchten den Jungen und fanden ein Messer in seiner Tasche. Sie übergaben den Jungen seinem Vater und legten eine Strafanzeige wegen schweren räuberischen Diebstahls vor.

