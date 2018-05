Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Raub und Diebstahl angezeigt

Raub und Diebstahl angezeigt

Lüdenscheid - Jugendlichem Handy geraubt Am 04.05.2018, gegen 21:05 Uhr, wurde ein Jugendlicher im Bereich Altenaer Straße, Höhe Bushaltestelle Schmalspur Straße beraubt. Der Unbekannte nahm den 13 jährigen Lüdenscheider in den Schwitzkasten, brachte ihn zu Boden und raubte dem Jugendlichen das Handy (schwarzes Samsung Galaxy S 4) aus der Hosentasche. Zudem nahm er ihm die Kappe vom Kopf und flüchtete in Richtung Tankstelle. Täterbeschreibung - Männlich - 185 cm groß - Dick - Schwarzer Pullover - Screen Maske - Schwarze Lederhandschuhe - Evtl. mit Rucksack

Dreiste Diebe Rathausstraße

Zwei bislang Unbekannte hebelten während des Geschäftsbetriebes (Freitag, 04.05.2018, in der Zeit von 16:30 Uhr - 17:30 Uhr) in einer Spielothek am Rathausplatz sechs Automaten auf und entwendeten das Bargeld. Nach der Tat verließen die Täter - wie normale Kunden - die Spielhalle.

Täterbeschreibung der beiden Täter: Täter 1: Männlich - ca. 35 Jahre - schlank - schwarzes Basecap - schwarzer Hoodie - blaue Jeans Täter 2: Männlich - ca. 35 Jahre - schlank - schwarzes Basecap - schwarzes T-shirt - helle Jeans.

Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Räuber des Handys und den beiden Automatenleerern entgegen. Zwei Pkw geknackt Goethestraße/Wiesenstraße In der Nacht vom 04.05. zum 05.05.2018 knackten Unbekannte den dort abgestellten braunen Dacia auf und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Frauenhandtasche und ein Tablet PC Gegen 04:30 Uhr kam der Geschädigte von der Arbeit nach Hause und stellte eine verdächtige Person im Bereich der Gasstraße fest, die in Richtung Wiesenstraße ging. Beschreibung: männlich, 35-40 Jahre alt, Cowboyhut, weiße Handschuhe Am Schäferland Hier schlugen Unbekannte ebenfalls in der Nacht zum 05.05.2018 die Seitenscheibe eines weißen VW Passat ein und stahlen eine im Fußraum liegende Handtasche. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Auch in diesen Fällen nimmt die Polizei in Lüdenscheid Hinweise entgegen.

