Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / REichlich Arbeit am ...

REichlich Arbeit am Wochenende

Iserlohn - Rau angezeigt Am Donnerstag, 13.09.2018, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 65 jähriger Iserlohner Opfer eines Raubes. Der Geschädigte wurde auf dem Parkplatz des REWE Marktes an der Mendener Straße von einem Unbekannten bedrängt und mit einem Teppichmesser zur Herausgabe seines Bargeldes gezwungen. Nach dem Erhalt des Geldes forderte der Täter noch das Handy seines Opfers. Da dieser dieses im Fahrzeug hatte, musste sich der Übeltäter mit einem geringen Bargeldbetrag zufrieden geben. Das Opfer wurde glücklicherweise nur Schockverletzt. Täterbeschreibung des Räubers: - Männlich - Ca. 180 cm bis 185 cm groß - Muskulöse durchtrainierte Statur - Ca. 35 bis 40 Jahre alt - Trug eine Base-Cap in der Farbe grau - gebräunte Haut - Deutsche Sprache mit "Ruhrpott-Slang" - Cargo-Hose in grau oder olivgrün - Dünne Jacke - trug einen großen Rucksack in olivgrün mit Lederriemen

Sachdienliche Hinweise zu dem Raub auf dem REWE Parkplatz nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Einbrecher vertrieben Am 15.098.2018, gegen 15:05 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Hochhaus an der Peterstraße. Ein Einbrecher trat die Wohnungstür ein und als der Einbrecher die Wohnung betreten wollte, kam ihm der Wohnungsinhaber entgegen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte.

Täterbeschreibung: Männlich, schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarz/weiße Oberbekleidung mit Applikation (kein Adidas), Kapuze. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Quad geklaut In der Nacht vom Freitag zum Samstag (13.09. - 14.09.2018) klauten unbekannte Diebe am Westhang ein unter einem Carport stehendes grünes Quad (Marke A 14MH5EFK) mit dem amtlichen Kennzeichen MK-S 766.

In der gleichen Nacht klauten Diebe einen Mercedes Stern von einem Fahrzeug, welches an der Stormstraße stand.

Ebenfalls in der Freitagnacht knackten Pkw Aufbrecher einen Am Bilstein stehenden grauen Mercedes auf, indem sie die Seitenscheibe der Beifahrertür einschlugen. Aus dem Daimler nahmen die Täter eine Lederjacke mit. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

