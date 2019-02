Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Reifen zerstochen/ Rad ...

Reifen zerstochen/ Rad gestohlen

Altena - Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an der Schubertstraße die Reifen eines Lkw zerstochen. In derselben Nacht wurde an der Mozartstraße ein Fahrrad gestohlen. Das grüne Mountainbike stand vor dem Haus. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

