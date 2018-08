Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Sachbeschädigung und ...

Sachbeschädigung und Diebstahl angezeigt

Menden - Täter hinterlassen Sachschäden Bieberberg In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag (29.08. - 30.08.2018) versuchten unbekannte Einbrecher mehrere Metalltüren der ehemaligen Hauptschule aufzubrechen. Diese Versuche schlugen fehl. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Am gestrigen Donnerstag, 30.08.2018, gegen 22:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Lagerplatz an der Fröndenberger Straße, Höhe 164, acht leere Getränkekisten. Beim Abtransport der Kisten, die sich an einem mitgeführten Fahrrad in zwei Kunststofflaubsäcken befanden, wurde der Dieb von einem Zeugen überrascht. Die Person flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung und ließ sein Fahrrad und das Stehlgut zurück. Personenbeschreibung: -männlich -ca.1,80m groß -schlanke Statur -ungepflegtes Erscheinungsbild -Kinnbart u. Schnäuzer -kurze dunkle Haare -komplett dunkel gekleidet -trug schwarzen Rucksack -führte ein MTB mit sich

Hinweise zum Leergutdieb nimmt ebenfalls die Polizei in Menden entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw