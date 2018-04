Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Sachbeschädigungen an ...

Sachbeschädigungen an Schule angezeigt

Hemer - Vandalen vor Ort

Ostenschlahstraße

In der Zeit vom 20.04. - 23.04.2018 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Regenbogenschule. Dort beschädigten sie diverse Gartenhäuser/-unterstände und demontierten diverse Holzlatten ab. Die Polizei in Hemer sucht nun Zeugen für den Vorfall an der Regenbogenschule.

