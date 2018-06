Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Schülerin angefahren und ...

Schülerin angefahren und geflüchtet

Iserlohn - Polizei sucht Unfallverursacher Am 08.06.2018, gegen 19:40 Uhr, kam es auf dem Theodor-Heuss-Ring/Sophienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15 jährige Fußgängerin bei Grünlicht die Fahrbahn überquert. Ein gelbe Limousine mit Heckspoiler und MK- Kennzeichen missachtet das Rotlicht, biegt ab und fährt die Jugendliche an. Diese wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Der Pkw Fahrer setzt nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt in Richtung Hans-Böckler-Straße davon, ohne sich um die verletzte Schülerin zu kümmern. Personenbeschreibung: -männlich

- ca. 35 - 40 Jahre - kurze, braune Haare - rasierte Seiten - mittellanger Vollbart - schwarze (Leder-?) Jacke

Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371 9199-0 oder 7106) entgegen.

