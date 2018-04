Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Schülerin sexuell ...

Schülerin sexuell belästigt und Einbruch angezeigt

Altena - Altena Schülerin angegrapscht Am 21.04.2018, gegen 21:50 Uhr, befand sich eine 16 jährige Schülerin auf der Bachstraße, in Nähe des dortigen Bahnüberganges, unmittelbar an der Bundesstraße B 236, als sich ihr plötzlich eine unbekannte männliche Person in den Weg stellte. Der Mann riss ihr die Kopfhörer von den Ohren und berührte sie dann unsittlich im Bereich der Brust und des Gesäßes. Die Geschädigte trat dem Beschuldigten in den Unterleib und flüchtete. Personenbeschreibung: - männlich - ca. 45 - 50 Jahre alt - schwarze Haare - schwarzer Bart ( länger als 3Tage-Bart, jedoch kein langer Vollbart ) - gebräunte Haut, jedoch nicht dunkelhäutig - 175cm - 180cm groß Sachdienliche Hinweise zu dem Unhold nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Einbrecher kommen am Tag Am 20.04.2018, in der Zeit von 08:00 Uhr - 11:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie entwendeten Schmuck. Auch in diesem Fall nimmt die Polizei in Altena sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw