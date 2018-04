Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Sich mal ordentlich ...

Sich mal ordentlich prügeln: okay oder nicht okay?

Halver - Am Herpiner Weg gerieten Sonntagmorgen zwei Männer aneinander. Dort fand in einer ehemaligen Gaststätte eine Feier statt. Die Polizei kam hinzu und befragte die beiden Beteiligten. Ein 34-jähriger Halveraner wusste zu berichten, dass sein Kontrahent ihn gegen 4 Uhr rausschmeißen wollte. Darauf habe man sich (Zitat) "ordentlich geprügelt, was auch völlig okay gewesen sei". Was danach folgte, sei jedoch nicht mehr "okay" gewesen. Sein 58-jähriger Gegner aus Halver habe ein Bierglas genommen und ihm dieses auf die Hand geschlagen. Dieser bestritt die gemachten Angaben. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Der 34-Jährige ging anschließend mit einer leichten Handverletzung nach Hause.

