Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Smiley-Display-Diebe im ...

Smiley-Display-Diebe im Kiersper Dorf: Stadt erstattet Strafanzeige

Kierspe - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Mittwoch eine derzeit in der Thingslindestraße installierte Geschwindigkeitsmessanlage zu stehlen. Unbekannte lösten die Schrauben des in drei Metern Höhe aufgehängten Displays, das den Verkehrsteilnehmern mit Smileys zeigen soll, ob sie zu schnell unterwegs sind. Vermutlich wurden die Täter gestört. Sie ließen das Display halb herunterhängend zurück. Wer hat die Tat gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw