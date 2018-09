Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Spiegel-Diebe brechen in ...

Spiegel-Diebe brechen in Garage ein

Plettenberg - Zwischen dem 26.8. und 1.9. drangen unbekannte Täter in eine Garage an der Ziegelstraße ein. Sie machten sich darin an zwei Rollern zu schaffen. An einem Roller entwendeten sie einen Spiegel. Der Versuch auch einen Spiegel des zweiten Rollers zu stehlen misslang.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Plettenberg entgegen.

