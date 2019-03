Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Streit endet schwer ...

Streit endet schwer verletzt im Krankenhaus

Hemer - Staatsanaltschaft und MK haben ihre Ermittlungen aufgenommen

Am heutigen Morgen, gegen 9 Uhr, kam es in einer Wohnung in Ihmert zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 59 Jährigen und seiner 62 jährigen Frau. Bei dem Streit verletzte der Tatverdächtige die Frau mit einer Schere so massiv, dass diese schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt wurde. Der Tatverdächtige musste auf Grund der Gesamtsituation ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mordkommission Hagen und die Staatsanwaltschaft Hagen haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zur Motivlage dauern an.

