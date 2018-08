Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Täter an Rohbauten aktiv

Täter an Rohbauten aktiv

Kierspe - Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in einen Rohbau an der Montigny Allee ein. Hieraus verschwanden mehrere Werkzeuge, darunter Winkelschleifer, Kreissäge und Akkuschrauber.

In Bollwerk waren Sonntag, gegen 11.48 Uhr, Diebe aktiv. Der Vorfall wurde gestern Abend zur Anzeige gebracht. Demnach entwendeten zwei bislang unbekannte Diebe in einem blauen PKW eine Tresortür. Diese lag am Loh vor einem Rohbau. Die Tat wurde videografiert. Eine nähere Beschreibung ist derzeit nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen entgegen.

