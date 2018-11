Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Täter machten Beute

Täter machten Beute

Lüdenscheid - In der Nacht des 12.11.2018 (02.30 Uhr - 06.10 Uhr) hebelten bislang unbekannten Täter die Tür an der südwestlichen Gebäudeseite einer Mc-Donalds Filiale am Brockhauser Weg auf. Durch die aufgehebelte Tür gelangten die Täter in den unmittelbar angrenzenden Küchenbereich. Von hier suchten sie weitere Räume auf. Aus einem Tresor entwendeten sie den dort gelagerten Geldbetrag und entfernten sich anschließend in unbekannter Richtung. Es entstand Sachschaden.

Einer Bewohnerin wurden in einem Senioren-Pflegeheim am Hagedornskamp aus einer verschlossenen Schublade zwischen dem 04.11.18 und dem 11.11.2018 mehrere Schmuckstücke entwendet. Der Täter entfernte sich unerkannt. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Brockhauser Weg bzw. Hagedornskamp nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Tel.: Nr. 9099-0 entgegen.

