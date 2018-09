Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Tatverdächtiger dingfest ...

Tatverdächtiger dingfest gemacht

Iserlohn - Erfolg gezielter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen

(OTS- Polizei sucht Räuber - 31.08.2018, 16.07 Uhr -)

Der seit den Nachmittagsstunden des 29.08.2018 aus Iserlohn flüchtige Tatverdächtige Torsten Pelka. dem ein versuchter schwerer Raub zum Nachteil einer 65jährigen Iserlohnerin zur Last gelegt wird, konnte am gestrigen späten Abend (03.09.2018, gegen 23:00 Uhr) im Bereich der A 3, kurz vor Würzburg, in seinem Pkw angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die im Märkischen Kreis eingeleiteten und so auch in Bayern umgesetzten Fahndungsmaßnahmen fanden ihren positiven Erfolg, so dass die Fahndung nach sechs Tagen beendet ist. Die Ermittlungen im Übrigen dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw