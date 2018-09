Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Tragischer Kradunfall

Tragischer Kradunfall

Neuenrade - 24 jähriger Kradfahrer tödlich verletzt

Am heutigen Nachmittag, 16.09.2018, gegen 15:15 Uhr, kommt es auf dem Höllmecker Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Hier gerät ein 24 jähriger Ennepetaler Kradfahrer mit seinem Krad in einer dortigen Kurve in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden VW Touran.

Bei diesem Frontalzusammenstoß wird der Motorradfahrer trotz Reanimationsversuchen tragischerweise tödlich verletzt, die 37 jährige Werdohler Pkw Fahrerin und ihr 44 jähriger Beifahrer werden schwer verletzt in das Krankenhaus nach Werdohl verbracht.

Der Höllmecker Weg ist für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 25.000,-- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Werdohl in Verbindung zu setzen.

