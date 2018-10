Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Tritte gegen ...

Tritte gegen Rettungskräfte / Einbrecher demolieren Wohnungstür

Altena - Ein rabiater Ladendieb beschäftigte gestern Mittag die Polizei. Angestellte eines Supermarktes an der Werdohler Straße hatten den Mann erwischt, wie er versucht haben soll, Zigaretten und Whisky zu stehlen. Die Mitarbeiter sprachen den 18-Jährigen an. Daraufhin setzte er sich zur Wehr und konnte erst mit Hilfe weiterer Zeugen überwältigt werden. Polizeibeamte und eine Rettungswagenbesatzung brachten den stark alkoholisierten Altenaer ins Klinikum Lüdenscheid. Mit Beleidigungen unter der Gürtellinie, Androhung von Schlägen und letztlich auch mehreren Tritten wehrte er sich hiergegen. Glücklicherweise blieben alle Einsatzkräfte unverletzt. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, versuchten Diebstahls und Beleidigung ein.

Eine völlig demolierte Wohnungstür war das Ergebnis eines Einbruchversuchs an der Kirchstraße. In einem Mehrfamilienhaus beschädigten Einbrecher die Tür derart, dass das Türschloss aus dem Türrahmen und dem Türblatt heraus gebrochen wurden. Ob die Täter Beute in der Wohnung machten ist noch nicht klar. Es waren etwa 1000 Euro Sachschaden zu verzeichnen. Die Tat muss sich zwischen Samstag- und Montagmorgen ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizei Altena unter 02352/9199-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw