Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Unbekannte auf Hof und ...

Unbekannte auf Hof und Gaststätteneinbruch angezeigt

Iserlohn/Letmathe - Iserlohn Täter bei Diebstahl beobachtet In der Nacht vom 29.08. zum 30.08.2018 wurde auf einem Hof am Wulfringer Berg ein Pkw aufgebrochen und durchsucht. Der Täter versuchte auch diverse Türen zu öffnen und öffnete auf dem Hof auch unverschlossene Fahrzeuge. Vom Hof wurde im Nachgang das Vorderrad eines Kinder-Mountainbikes entwendet. Eine Geschädigte sah einen Tatverdächtigen. Personenbeschreibung: männlich, klein (ca. 160 cm groß), dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Letmathe Gaststätteneinbruch scheitert Kolpingstraße In der Zeit vom 26.08.- 28.08.2018 versuchten Unbekannte die Kellertür einer Gaststätte zu öffnen. Dieser Versuch misslang. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Letmathe oder Iserlohn in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw