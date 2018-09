Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Unbekannte Täter ...

Unbekannte Täter versuchen Geldautomaten zu sprengen

Altena - Heute, gegen 3.40 Uhr, hörten Zeugen einen lauten Knall an der Hagener Straße. Bei Eintreffen der ersten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, einen Geldautomaten der dortigen Sparkassen-Filiale zu sprengen. Der Versuch misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen machten der oder die Täter keine Beute. Sie richteten nach ersten Schätzungen jedoch vierstelligen Sachschaden an.

Kurz nach dem Knall sahen Anwohner einen dunklen Kombi in Richtung Innenstadt davon fahren. Möglicherweise stand das Fahrzeug zuvor am Brachtenbecker Weg. Am Tatort blieb ein Sprengsatz zurück, der nicht gezündet hatte. Die B236 musste im Bereich Hagener Straße für kurze Zeit gesperrt werden. Experten des Landeskriminalamts wurden hinzugezogen, die den Sprengsatz am Sportplatz Pragpaul kontrolliert zur Detonation brachten.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie besonders schweren Fall des Diebstahls. Wer hat heute Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Altena unter 02352/9099-0 entgegen.

