Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Unfallflucht: Radfahrer ...

Unfallflucht: Radfahrer schwerverletzt/ Einbruch in Bäckerei-Filiale

Hemer - Nach einem Unfall am Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich Mendener Straße/Urbecker Straße sucht die Polizei nach einem Golf. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein Radfahrer den Radweg neben der B7 in Richtung Menden. Beim Überqueren der Kreuzung wurde er von einem von links kommenden Pkw angefahren und stürzte. Der Fahrer des "silver-leaf-metallic"-farbenen Golfs neueren Baudatums setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Crash zu kümmern. Der 63-jährige Iserlohner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht. Der Golf müsste an der rechten Beifahrerseite leicht beschädigt sein. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

In der Europastraße in Deilinghofen wurde in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. Unbekannte drückten eine Glasschiebetür aus der Verankerung. Über die mögliche Beute gibt es noch keine Erkenntnisse.

