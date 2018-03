Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Unfallzeugen gesucht

Unfallzeugen gesucht

Werdohl - Am Donnerstag, 08.03.2018 ereignete sich um 17:20 Uhr in Werdohl an der Einmündung Lennestraße/Versestraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beteiligt waren ein schwarzer Skoda Octavia und ein grauer Opel Astra.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich entweder mit dem Verkehrskommissariat Plettenberg unter der Telefonnummer 02391/9199-7215 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

