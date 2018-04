Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Unfallzeugen gesucht

Unfallzeugen gesucht

Menden - Gestern, um 10.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Bachstraße, Ecke Hofeskamp. Ein 30-jähriger Mendener befuhr die Bachstraße in Richtung Schwitter Weg. Zeitgleich war ein 38-jähriger Mendener auf der Straße Hofeskamp in Richtung Bachstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierten beide PKW miteinander. Dabei entstanden etwa 5.000 Euro Sachschaden. Der Hergang ist noch nicht abschließend geklärt. Daher werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-7122 oder 9099-0 entgegen.

