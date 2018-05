Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Unterschiedliche ...

Unterschiedliche Sachverhaltsschilderungen nach Zusammenstoß

Menden - Zeugen gesucht Am Montag, 14.05..2018, gegen 11:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Halinger Straße/Gruländer Straße mit unterschiedlichen Zeugenaussagen. Ein 84 jähriger Pkw Fahrer aus Hennen wollte an der o.g. Örtlichkeit nach links abbiegen. Ein 60 jähriger Mendener kam von rechts aus der übergeordneten Straße mit seinem Pkw und wollte ebenfalls nach links abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Mercedes und dem Peugeot. Da beide Fahrzeugführer unterschiedliche Unfallsituationen schildern sucht die Polizei in Menden (Tel.: 02373 - 9099-0) nun Zeugen des Vorfalls von gestern Morgen an der Halinger Straße/Gruländer Straße.

