Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Verkehrsaktion ...

Verkehrsaktion "Sicher.Mobil.Leben - Ablenkung im Blick!"

Märkischer Kreis - Auch die Polizei des Märkischen Kreises (Altena, Hemer, Iserlohn, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden, Neuenrade, Plettenberg, Werdohl) nahm an der Verkehrsaktion "Sicher.Mobil.Leben - Ablenkung im Blick!" am gestrigen Tag (20.09.2018) teil. Bei dieser Aktion sollte den Verkehrsteilnehmern die Gefahr durch das Handy am Steuer bewusst gemacht werden. Insgesamt wurden im Märkischen Kreis an 15 Kontrollstellen 157 Fahrzeuge überprüft. Hierbei wurden 45 Handy-Verstöße und 10 weitere Verstöße (u.a. Gurt) festgestellt. Die 45 Verkehrsteilnehmer die erwischt wurden erwartet nun ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw