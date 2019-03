Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Verkehrsunfall: LKW ...

Verkehrsunfall: LKW erfasst Fußgänger

Iserlohn - Um 12.33 Uhr überquerte ein 69-jähriger Iserlohner den Konrad-Adenauer-Ring an der Ecke Friedrichstraße in Gehrichtung Polizeiwache. Dabei wurde er von einem LKW erfasst, der den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Hohler Weg befuhr. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund ausgeflogen werden. Der 47-jährige LKW-Fahrer aus Fröndenberg blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Hergang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

