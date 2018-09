Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Iserlohn - Am heutigen Morgen (19.09.2018) befuhr eine 22-jährige Iserlohnerin mit ihrem PKW Renault Twingo die Baarstraße und musste verkehrsbedingt an der Kreuzung Baarstraße/An der Kochsburg ihren PKW abbremsen. Ein hinter ihr fahrende 49-jähriger Fröndenberger fuhr mit seinem Taxi Mercedes Benz nach Zeugenaussagen ungebremst auf den Twingo auf. Hierbei wurde die Iserlohnerin schwer und der Taxifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 ,- Euro. Zur Ermittlungen der Unfallursache wurden zwei Handys sichergestellt, die Ermittlungen dahingehend dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw